Сенатор России Наталия Косихина предложила ввести запрет на субкультуру, известную как квадроберы. По её мнению, каждая субкультура должна оставаться в рамках безопасности, но когда она выходит за эти границы, может возникнуть опасность для общества. Косихина подчеркнула, что квадроберы нарушают эти нормы и могут негативно влиять на психику подростков.

Суть этой субкультуры заключается в имитации движений животных, что, по словам сенатора, может привести к серьёзным психологическим последствиям. Она предложила вместо этого поощрять увлечение спортом и обучением, считая, что такие занятия помогут направить энергию подростков в более полезное русло.

Поддержала её мнение и детский психолог Дарья Дугенцова, которая объяснила, что игры, связанные с переодеванием и изображением других существ, являются нормой для детей младшего возраста. Однако, если этим начинают увлекаться подростки, это может говорить о том, что в детстве у них не было достаточно игрового опыта. В более зрелом возрасте такие игры могут стать признаком определенных психологических проблем.

Субкультура квадроберов, как пояснила психолог, связана с движением квадробика, который напоминает фурри-культуру. В квадробике последователи имитируют повадки и движения животных, что вызывает беспокойство у некоторых общественников. Они заявляют о потенциальных угрозах, связанных с этим увлечением, и считают, что оно может иметь негативное влияние на общество.

Наталия Косихина уверена, что необходимо принять меры, чтобы предотвратить развитие субкультур, которые могут травмировать психику детей и подростков.