Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новую платформу VK AdBlogger, предназначенную для упрощения взаимодействия между авторами контента и бизнесом. Это нововведение, как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», поможет брендам быстрее становиться узнаваемыми, а создателям контента — эффективно монетизировать свою деятельность.

VK AdBlogger уже доступна на платформе «ВКонтакте», став первой в своём роде на этой площадке. Основная цель сервиса — помочь бизнесу и авторам напрямую договариваться о сотрудничестве, используя многоуровневые фильтры для подбора подходящих партнёров. Расширенная аналитика по каждому бренду и контент-мейкеру позволит заранее оценить перспективность взаимодействия.

Создатели контента смогут самостоятельно управлять процессом: от установки цен за рекламные услуги до ведения документооборота. Это даст возможность находить выгодные рекламные контракты с крупными компаниями быстрее и легче.

На данный момент зарегистрироваться на платформе могут только юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Однако вскоре сервис будет доступен и для физических лиц, что сделает его ещё более универсальным.

Ранее также стало известно, что «VK Видео» запустила интерактивный контент, позволяющий пользователям влиять на развитие сюжета видео, что делает опыт просмотра более персонализированным и увлекательным.