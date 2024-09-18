В больнице штата Алабама произошел трагический случай, вызванный серьезной врачебной ошибкой. Во время операции хирург по ошибке удалил у пациента не селезенку, как планировалось, а печень, что привело к его смерти. Американские СМИ осветили это событие, подчеркивая, что такие инциденты в медицинской практике считаются крайне редкими и недопустимыми.

Эксперты удивлены, как врач мог перепутать столь разные органы. Обычно хирурги проходят долгие годы обучения, включая анатомию и узкие медицинские специальности, что должно минимизировать риск ошибок. В западных странах обучение хирургов может длиться до 15 лет, включая все этапы подготовки.

Специалисты отмечают, что эта ошибка могла быть следствием нескольких факторов, но одной из самых распространенных хирургических ошибок является выбор неправильной стороны тела. Из-за симметрии человеческого организма врачи иногда путают левую и правую стороны. Подобные промахи уже случались ранее, например, когда удаляли здоровую маточную трубу вместо больной.

Чаще всего такие ошибки происходят в ортопедии и нейрохирургии, где вероятность неправильного решения составляет 35% и 22% соответственно.