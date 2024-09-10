В начальных и средних школах двух городов префектуры Ибараки ученикам-мусульманам в текущем учебном году стали предлагать халяльные обеды. Источник: Mainichi Shimbun.

Представитель центра школьных обедов в г. Сакаи, обеспечивающий питанием начальные и средние школы в этом и соседнем г. Гока, заявил: «Мы хотим, чтобы все наслаждались одинаковым школьным обедом независимо от религии. Мы хотим, чтобы японские дети узнали о пищевых привычках и разнообразии мира».

Исламские норма запрещают употребление в пищу свинины, а также говядины и курицы, не прошедших обработку в соответствии с предписанными процедурами. По этой причине 35 учеников в Сакаи и четыре ученика в Гоке ранее не могли кушать школьные обеды и были вынуждены приносить еду из дома.

4 сентября центр школьных обедов подготовил первое халяльное меню. Оно состояло из кальмаров в темпуре, вареных яиц с овощами и другими ингредиентами, подаваемых к рису, а также мисо-супа (мисосиру) с тофу и другими ингредиентами, яблочного сока и замороженных мандаринов.

Теперь в муниципальной начальной школе Сакаи 23 ученика-мусульманина, включая иностранцев, впервые начали обедать в школе. Ученик четвертого класса, 10-летний пакистанец, с улыбкой прокомментировал: «Мой первый школьный обед был вкусным. Я был рад покушать со всеми остальными».

Центр школьных обедов Сакаи, как сообщается, планирует в будущем предлагать халяльные школьные обеды на регулярной основе. Также там планируют рассмотреть введение пунктов меню для школьников с различными пищевыми культурами, к примеру, веганов.