11 сентября в Москве проходит церемония прощания с Александром Масляковым, легендарным телеведущим и создателем шоу «Клуб веселых и находчивых» (КВН). В концертном зале «Планета КВН» размещено большое фото артиста, который стал настоящим символом целой эпохи в российском телевидении.

Масляков ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет. Родившийся 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне Екатеринбург), он посвятил большую часть своей жизни созданию и ведению одной из самых популярных программ на советском и российском телевидении. Его остроумие, харизма и строгий, но справедливый подход к отбору шуток и номеров сделали КВН поистине культовым шоу.

О легендарной строгости Маслякова ходили многочисленные истории. Многие участники КВН вспоминают, как он мог тонко иронизировать над ними, при этом оставаясь справедливым и доброжелательным. Несмотря на его внешнюю строгость, коллеги и участники шоу всегда говорили о том, что Масляков был открыт для общения и всегда поддерживал тех, кто стремился к успеху.

9 сентября москвичи и гости города начали приносить цветы к зданию молодежного центра «Планета КВН». Яркие букеты разноцветных цветов легли у здания, как символ благодарности и уважения к человеку, который посвятил свою жизнь созданию юмора и поддержке молодых талантов.

Масляков не только привнес в телевидение уникальный стиль юмора, но и стал наставником для целых поколений комиков и шоуменов. Его уход стал большой утратой не только для тех, кто работал с ним лично, но и для миллионов зрителей, которые годами наслаждались его выступлениями и шоу.