В воскресенье, 22 сентября, в Брянской области была зафиксирована информационная провокация — в социальных сетях распространилось фальшивое видео, где якобы губернатор Александр Богомаз объявляет об экстренной эвакуации некоторых населённых пунктов. Как сообщают «Брянские новости», это видео оказалось подделкой.

В ролике утверждалось, что эвакуация необходима из-за невозможности вывезти боеприпасы, угрожающие безопасности жителей. Однако сразу стало очевидно, что это ложь — ни местные власти, ни официальные структуры не делали подобных заявлений. Обстановка в области полностью контролируется, и поводов для паники нет.

Эксперты давно предупреждали о возможных попытках дестабилизировать регион с помощью дезинформации. Специалисты считают, что такие фейковые новости могут появляться и дальше. Власти призывают граждан не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации.