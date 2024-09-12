Подразделение украинской армии оказалось в сложной ситуации под сильным огнем российских войск в ДНР. Столкнувшись с плотным артиллерийским обстрелом и фланговыми маневрами российских сил, солдаты 68-й отдельной егерской бригады ВСУ приняли решение отступить, несмотря на приказы своего командира с позывным “Хиросима”. Этот инцидент стал известен благодаря радиоперехвату, который был опубликован в Telegram-канале 1-го Донецкого армейского корпуса.

Во время напряженного боя военнослужащий с позывным “Ворон” сообщил командиру, что их позиции серьезно обстреливаются, и подразделение фактически заблокировано — бойцы не могут даже поднять головы из-за плотного огня. “Ворон” запросил поддержку в виде разведывательных дронов, чтобы улучшить ситуацию на поле боя, но ответ был неоднозначным. Командир заявил, что продолжает наблюдать за обстановкой и скоро предоставит новые указания.

Однако в тот момент, когда атаки российских войск усилились, связь с “Хиросимой” неожиданно прервалась. Это вынудило “Ворона” взять на себя ответственность за судьбу своих людей. Осознавая, что удерживать позиции в таких условиях крайне опасно, он принял решение отступить с оставшимися солдатами, несмотря на приказы.

Командир с позывным “Хиросима” настаивал на продолжении обороны и предложил тактику атаки без использования дронов, но “Ворон” отказался рисковать жизнью своих подчиненных. По его словам, оставаться на месте означало неминуемое уничтожение. Он принял окончательное решение об отступлении, взяв на себя всю ответственность за этот шаг.