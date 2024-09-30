Сбербанк опубликовал рекомендации для клиентов по безопасному обновлению мобильного приложения. Банк напомнил, что пользователи регулярно получают уведомления о новых версиях при каждом входе в приложение.

Для безопасного обновления есть несколько проверенных способов. Один из них — обновление непосредственно через меню самого приложения, выбрав раздел «Настройки», а затем «О приложении». Владельцы устройств на Android могут скачать обновление с официального сайта Сбербанка. Также доступно обновление через такие платформы, как RuStore, Huawei App Gallery и Samsung Galaxy Store.

Банк предостерегает клиентов от использования сторонних источников для загрузки обновлений, так как это может привести к установке вредоносного ПО. Особенно опасно переходить по ссылкам, присланным в СМС или мессенджерах, так как они могут привести к утрате данных и финансов.

Сбербанк настоятельно рекомендует пользоваться только официальными методами для обновления приложений, чтобы сохранить безопасность средств и личной информации.