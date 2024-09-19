В Саратове произошёл инцидент, который привёл к возбуждению уголовного дела. 47-летняя жительница Волжского района обратилась в полицию с заявлением о том, что её бывший сожитель угрожал ей расправой. По словам женщины, мужчина пришёл к ней домой 14 сентября и попытался заставить её возобновить отношения. При этом он держал в руках кусок арматуры. Угрозы переросли в обещания убийства, если она не вернется.

45-летний мужчина, уже имеющий судимость, был задержан полицией. Он объяснил, что после того, как его бывшая возлюбленная вернулась к своему мужу, он пытался восстановить отношения. Телефонные разговоры не привели к результатам, и он решил действовать лично. Однако его действия перешли черту закона, и теперь он стал фигурантом дела об угрозах убийством.

На данный момент мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о надлежащем поведении.