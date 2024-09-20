В станице Тацинская Ростовской области произошел инцидент, который вызвал резонанс среди местных жителей. Как сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV», группа цыган ворвалась в местную школу с криками «Хотим русской крови!». На видеозаписи с места событий видно, как группа подростков столпилась в конце коридора, а перед ними стоит бородатый мужчина.

По словам родителей одного из учеников, между школьниками ранее произошел конфликт, в результате которого один из подростков покинул школу, а затем вернулся с поддержкой — группой цыган. Вместе они стали угрожать другим детям. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на слова очевидцев.

Отец одного из школьников рассказал, что конфликт был спровоцирован ребёнком из цыганской семьи. После того как ему дали отпор, он привел старших членов своей общины, которые ворвались в школу с угрозами. Когда один из родителей отказался извиняться, как того требовали цыгане, они повредили его автомобиль.

По информации источников, после встречи с представителями «Русской общины» виновные признали свою вину и компенсировали ущерб, нанесенный автомобилю.