В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали женщину по подозрению в передаче секретной информации украинской разведке. По данным следствия, она сотрудничала с ГУР и в марте текущего года передала через мессенджер данные, которые могли быть использованы против Вооружённых сил России. Эти сведения представляли потенциальную угрозу для одного из важных объектов военной инфраструктуры страны.

Украинская сторона в обмен на эту информацию обещала задержанной беспрепятственный въезд на территорию страны и предоставление гражданства. Теперь ей грозит обвинение по статье о государственной измене и, соответственно, уголовная ответственность.

Случай показывает, что вопросы безопасности информации продолжают оставаться приоритетными в условиях текущего конфликта. Российские спецслужбы регулярно и весьма успешно выявляют попытки передачи критически важных данных иностранным государствам, что является серьезным преступлением, направленным против государства.