С 19 сентября в кинотеатрах России можно будет посмотреть новую экранизацию знаменитого романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Эта адаптация, как следует из графика премьер на «Кинопоиске», обещает предложить зрителям свежий взгляд на классическое произведение.

Режиссерами картины выступили Александр де Ла Пательер и Матье Делапорт, а главную роль исполнил известный французский актер Пьер Нинэ, засветившийся в фильмах “Обещание на рассвете” и “Черный ящик”.

Сюжет фильма останется верным оригинальной истории. Моряк Эдмон Дантес станет жертвой заговора завистников, которые отправят его на пожизненное заключение в печально известную тюрьму замка Иф. Однако Дантесу удается совершить побег, найти несметные сокровища и вернуться под личиной таинственного графа Монте-Кристо, чтобы отомстить своим врагам и восстановить справедливость.

Франко-бельгийская картина не только привлекла внимание киноведов, но и уже вошла в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм», что делает её одним из фаворитов предстоящего киносезона.