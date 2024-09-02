В России принято решение интегрировать криптовалюту в правовую систему страны, что позволит использовать цифровые активы для международных финансовых операций. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Ранее криптовалюта в России считалась небезопасным и непрозрачным финансовым инструментом, главным образом из-за отсутствия четкого законодательного регулирования. Однако с 1 сентября 2024 года новый закон вводит разрешение на трансграничные расчеты и биржевую торговлю криптовалютой в рамках экспериментального правового режима. Кроме того, с 1 ноября 2024 года будет легализован майнинг криптовалюты при соблюдении определенных условий.

До сих пор регулирование этой индустрии основывалось на законе от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ о цифровых финансовых активах. Однако этот закон не давал четких указаний относительно майнинга — он не был ни прямо разрешен, ни запрещен. В новой редакции закона вводятся более конкретные нормы, касающиеся майнинга и использования криптовалюты в России.

Для юридических и физических лиц, желающих заниматься криптовалютной деятельностью, будет обязательным регистрация в реестре Минцифры. Компании, работающие в энергетической сфере, будут обязаны разделять майнинг от других видов деятельности. Физические лица не обязаны будут регистрироваться в реестре майнеров, если их энергопотребление не превышает установленных правительством лимитов.

Торговля и регулирование криптовалютных операций будут находиться под контролем Центрального банка России. Новое регулирование призвано облегчить процесс импорта и смягчить влияние санкций на экономику. Однако для минимизации рисков необходимо дальнейшее совершенствование законодательства, чтобы обеспечить защиту участников рынка, предотвратить незаконные операции и защитить права инвесторов, как отмечает издание.