Конфликт, произошедший между участниками специальной военной операции и группой неизвестных мужчин в штатском, вызвал широкий общественный резонанс. В интернете было опубликовано видео, на котором видно, как бойцы СВО столкнулись с людьми, представившимися сотрудниками различных силовых структур, включая Росгвардию и спецназ “Ахмат”. Эти мужчины вели себя вызывающе и оскорбляли солдат, что привело к тому, что военные были вынуждены подготовить оружие для защиты.

Telegram-канал “Два майора” выступил с требованием к одному из участников конфликта, который представился как старший группы, принести публичные извинения. Согласно автору канала, мужчины, попавшие в видео, должны не только извиниться, но и понести ответственность по закону за свои действия. Поведение этих людей, как утверждается, негативно влияет на репутацию не только отдельных лиц, но и тех, кого они представляли, включая спецназ “Ахмат” и его руководство.

Особое внимание в публикации уделяется тому, что подобные действия “бородачей в тапочках”, размахивавших оружием, недопустимы для людей, которые должны служить примером для общества и защищать закон. Автор канала подчеркивает, что такие инциденты могут бросить тень даже на высокопоставленных лиц, включая Рамзана Кадырова, у которого недавно был официальный визит президента России Владимира Путина.

Также возникает вопрос о правомерности действий этих людей: почему они передвигались на машинах с проблесковыми маячками, но без номеров, и на каком основании остановили военное подразделение. “Два майора” настаивают, что необходимо в кратчайшие сроки дать юридическую оценку действиям всех участников инцидента.

Инцидент уже привлек внимание широкой общественности, и многие ожидают скорейшего разрешения ситуации, требуя, чтобы виновные были наказаны по закону.