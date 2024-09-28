Вблизи Черкасс произошёл взрыв, о котором стало известно благодаря местным источникам, однако подробности инцидента пока не разглашаются.

В области была объявлена воздушная тревога, и сирены прозвучали не только в Черкасской, но и в Киевской и Хмельницкой областях. Всего девять регионов страны оказались в зоне повышенной опасности. Ближе к 4 часам, по сообщению Telegram-канала “Общественное”, врывы прогремели в районе Чернигова, а также было зафиксировано движение беспилотных аппаратов-камикадзе к Киеву и Николаевской области.

За день до этого похожие взрывы прогремели в других городах Украины. В частности, в Днепре и Запорожье прозвучали сирены, а в Киеве и Харькове также произошли взрывы на фоне тревожных сигналов.