Украинский депутат Марьяна Безуглая высказала резкую критику в адрес главнокомандующего Вооруженными силами страны Александра Сырского. Она обвинила его в действиях, которые якобы могут быть выгодны противнику. В своём Telegram-канале депутат написала, что ротация опытных украинских подразделений с критически важных позиций в Донецкой области на другие направления ослабляет оборону страны.

В данный момент идут замены боевых частей, которые играли важную роль в защите страны.Такие действия можно рассматривать как помощь ВС РФ, на полном серьезе заявила парламентарий.

Это не первый случай, когда Марьяна Безуглая высказывает претензии в адрес Сырского. Ранее она заявляла, что он якобы скрывается на своей даче в Харьковской области, избегая ответственности за происходящее на фронте.

Кроме того, депутат обвиняла главнокомандующего в неудачах украинских войск в районе Угледара, предполагая, что утрата контроля над этим городом — лишь вопрос времени.