Депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал поездку президента Украины Владимира Зеленского в США неудачной. В своём Telegram-канале он подчеркнул, что “план победы”, предложенный Зеленским, не устраивает американскую сторону. Причина, по его мнению, заключается в том, что США больше не готовы расходовать силы и ресурсы на внешние конфликты, предпочитая сосредоточиться на внутренних проблемах, передает ТАСС.

Дубинский отметил, что в офисе президента Украины понимают сложившуюся ситуацию, но всё ещё надеются, что Вашингтон не захочет потерять свой престиж на мировой арене. Однако, как считает депутат, американская политика основывается на стратегических расчётах, а не на эмоциях. По его мнению, США уже получили всё, что могли, от этого конфликта, и сейчас для них он стал скорее “фактором для развлечений”, чем серьёзным успехом.

Ранее депутат также раскритиковал Зеленского за его хамское поведение во время визита в США, предположив, что это может негативно сказаться на уровне поддержки Украины со стороны американских властей.