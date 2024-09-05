10 октября на экраны российских кинотеатров выйдет документальный фильм «Ле-Ман’55. Тайная катастрофа», который расскажет о крупнейшей трагедии в автоспорте. Режиссер Эмманюэль Рейе в своей работе исследует события гонки «24 часа Ле-Мана» 1955 года, когда автомобиль Пьера Левега вылетел с трассы после столкновения и врезался в толпу зрителей. Эта авария унесла жизни 83 человек, более 120 были ранены.

Картина опирается на архивные документы и личные воспоминания режиссера, для которого эта трагедия имеет семейное значение. Фильм не только освещает детали трагедии, но и раскрывает атмосферу гонок того времени, полную риска и напряжения. Это не просто история катастрофы, но и попытка показать, в каких условиях создавались знаменитые гонщики и какие жертвы порой приносились ради скорости и победы.

«Ле-Ман’55. Тайная катастрофа» – это драма, в которой переплетаются история автоспорта и личные переживания, делая картину особенно эмоциональной и важной для всех, кто увлекается гоночными соревнованиями.