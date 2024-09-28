Украинские вооружённые силы нанесли удар по посёлку Дубовое в Белгородском районе с использованием беспилотника. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков через свой Telegram-канал. По его словам, дрон взорвался в одной из квартир многоквартирного дома, в результате чего пострадали восьмилетняя девочка и её мать.

Маленькую девочку с травмами от взрыва, включая контузию и осколочные ранения руки, оперативно доставили в областную детскую больницу. Её мать получила резаную рану на лице, однако от госпитализации она отказалась, получив медицинскую помощь на месте.

Кроме того, в тот же день было зафиксировано нападение на село Ржевка в Шебекинском округе. В результате обстрела были повреждены два зернохранилища, административное здание и участок дороги.

Накануне произошла атака беспилотника на автомобиль в селе Петровка Белгородского района. Водитель, пострадавший от взрыва, получил осколочные ранения головы. После оказания медицинской помощи он отказался от госпитализации. В результате удара одно транспортное средство полностью сгорело.