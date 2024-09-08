В Санкт-Петербурге разгорелся скандал из-за массового отравления людей, пришедших на избирательные участки. Инцидент произошел в двух районах города — Адмиралтейском и Кировском. Люди, которые пришли на выборы, неожиданно столкнулись с проблемой: после употребления пищи, предложенной на участках, им стало плохо. Сразу несколько человек пожаловались на симптомы отравления.

Следственный комитет оперативно отреагировал на случившееся. Было возбуждено уголовное дело, а следователи начали выяснять все детали. Особое внимание уделяется качеству продуктов, которые подавались на участках. Сейчас важно понять, что именно вызвало такое массовое недомогание.

«По факту поступления граждан с признаками отравления в медицинские учреждения после употребления продукции на избирательных участках начато уголовное преследование», — говорится в Telegram-канале Следственного комитета.

Семь человек обратились за медицинской помощью в больницу имени Боткина. К счастью, состояние всех пострадавших оказалось удовлетворительным, и никто не нуждался в госпитализации.