В Санкт-Петербурге произошел неприятный инцидент с 20-летней девушкой, которая стала жертвой неизвестного мужчины, сообщают местные СМИ. По данным «Фонтанки», это случилось вечером, когда девушка возвращалась с работы и шла в сторону метро рядом с торгово-развлекательным комплексом «Галерея».

Незнакомец подошел к ней сзади, запустил руку под плащ и довольно грубо схватил за промежность, воспользовавшись моментом, когда она ничего не подозревала. Затем он тут же скрылся с места происшествия.

Ставшая жертвой нападения негодяя молодая продавщика сразу обратилась за помощью в полицию. Она подала заявление, чтобы не оставлять подобные действия безнаказанными. Сейчас правоохранительные органы ведут поиски злоумышленника, чтобы привлечь его к ответственности.