В Санкт-Петербурге была раскрыта элитная секс-вечеринка, вход на которую стоил почти 700 тысяч рублей. Мероприятие под названием «Ночь искушений INFERNO» планировалось провести в отеле «Трезини». О случившемся сообщил telegram-канал Shot.

Полиция приехала в отель после вызова общественников, которые узнали о запланированном VIP-мероприятии. Вечеринка имела строгий дресс-код: для женщин — черные платья, для мужчин — смокинги и обязательная черная маска. Стоимость билетов варьировалась от 35 тысяч рублей для женщин до 695 тысяч рублей для пар.

После вмешательства правоохранительных органов вечеринка была отменена. Внутри отеля были обнаружены предметы эротического характера, что вызвало дополнительный резонанс.