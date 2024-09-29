Когда мошенники решили позвонить пенсионерке с целью обманом получить 6 миллионов рублей, они и представить не могли, что попали на одного из самых опытных юристов Санкт-Петербурга генерал-майора юстиции Людмилу Кулешову. Этот необычный случай, произошедший 29 сентября, был освещён изданием 47news.

Людмила Васильевна, известная своим многолетним опытом работы в правоохранительных органах, в прошлом возглавляла управление юстиции Санкт-Петербурга и занимала пост судьи уставного суда. Сейчас она является президентом Фонда поддержки и развития исторического наследия А. Ф. Кони. Кроме того, её знание права и законов неоднократно помогали гражданам избежать ошибок, ведь она сама вела передачи с юридическими советами, в том числе о том, как не стать жертвой мошенников.

Когда злоумышленники, представившись сотрудниками ФСБ, попытались убедить Кулешову передать им деньги, она согласилась на встречу, но, проявив свою профессиональную бдительность, сразу же уведомила полицию. При встрече с мошенниками 21-летним петербуржцем и 18-летним мигрантом сотрудники правоохранительных органов под видом денег передали им муляж. Вскоре преступники были задержаны, а против них возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Этот случай стал ярким примером того, как грамотность и своевременные действия могут остановить преступников. В условиях возросшей активности мошенников Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области открыло официальный телеграм-канал «Ленинградский Cyber-страж». Там публикуются актуальные схемы мошенничества, видеозаписи задержаний и советы по защите от киберугроз, чтобы каждый мог узнать, как обезопасить себя и своих близких.