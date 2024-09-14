В Санкт-Петербурге 29-летний мужчина обманным путем завладел крупной суммой денег, представившись женщине ветераном СВО. 13 сентября он сам пришел в полицию с признанием о своих действиях. По данным источника, мужчина ранее был судим за грабеж и незаконное хранение наркотиков.

История началась в марте, когда он познакомился с 34-летней женщиной. Видя её финансовую стабильность, он решил использовать ситуацию и ввести её в заблуждение, представляясь другим именем и утверждая, что является участником специальной военной операции. В апреле он впервые попросил у женщины деньги, якобы на судебные разбирательства с Министерством обороны. Поверив ему, женщина взяла деньги в долг у общего знакомого.

Следующие запросы следовали один за другим. Мужчина просил средства на оформление инвалидности и медицинские расходы. Суммы, которые он получал, варьировались от 160 тысяч до двух миллионов рублей. В общей сложности, он смог выманить у своей жертвы около 4 миллионов рублей.

Отношения между ними закончились после трагедии — летом у женщины случился выкидыш, после чего она прекратила всяческое общение с мошенником. Позже мужчина решил сам рассказать о своих махинациях в правоохранительные органы.

На звонок журналистов мужчина коротко ответил, что не заявлял на себя в полицию, и сразу отключился.