Звезда сериала “По законам военного времени” Евгений Воловенко оказался в центре скандала после инцидента на рейсе из Москвы в Хабаровск, что привело к возбуждению уголовного дела. Об этом сообщили правоохранительные органы, ссылаясь на информацию агентства ТАСС.

Во время полета пассажир проявил неподобающие действия: он грубил членам экипажа, настаивал на разрешении курения за отдельную плату, а также требовал алкогольные напитки. Самым тревожным стало его попытка открыть дверь самолета, серьезно испугав всех, находящихся на борту.

Как сообщили правоохранители, после прибытия в Хабаровск Воловенко был задержан. Позже выяснилось, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Ситуация привела к составлению официального протокола и передаче дела в полицию, о чем рассказал Telegram-канал 112.

Евгений Воловенко, известный по участию в более чем 70 кино- и телепроектах, стал популярным благодаря роли Ивана Рокотова в фильме «По законам военного времени», за которую был номинирован на премию ТЭФИ.