Экспертиза не выявила следов химикатов, предназначенных для уничтожения мух, в организме одной из девочек, погибших от отравления в Красноярском крае. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Красноярскому краю и Хакасии, передает ТАСС.

По предварительным данным, в теле отца и одной из девочек не было обнаружено ни дихлофоса, ни других инсектицидных и химических веществ. Следователи направили на анализ химикаты, удобрения, таблетки для посудомоечной машины, остатки пищи и ветеринарные препараты, найденные в доме пострадавшей семьи.

В рамках расследования возбуждено уголовное дело по статье о производстве и продаже товаров, не соответствующих нормам безопасности. Уже допрошены продавец и хозяин местного магазина, а также фельдшер, который осматривал семью. На данный момент продолжается изучение записей с камер наблюдения, и проводятся дополнительные судебные экспертизы.