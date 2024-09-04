Целая серия взрывов прогремела в Одесской области. Telegram-канал “Типичная Одесса” написал о 4 ударах по Белгород-Днестровскому. Отмечается, что зафиксирован прилет, а также работала ПВО.

Кроме того, сильный взрыв прогремел еще и в районе Каролино-Бугаза и Грибовки, причем он был настолько мощным, что его услышали в 30 километрах от места атаки.

Пока не сообщается, какие именно цели попали под удары российских ракет на этот раз. Можно предположить, что боевики ВСУ приспособили под хранение вооружения и боеприпасов какую-то базу отдыха.

Напомним, утром ВС РФ нанесли удары по Львову, где были поражены промышленные объекты, работавшие для нужд ВСУ. Военный эксперт Борис Рожин также сообщал о попадании по аэродрому, где были уничтожены два МиГ-29 и один Су-24М украинских ВВС.