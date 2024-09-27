В Одессе готовится митинг против сноса памятников и переименования улиц. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на публикацию журналиста Леонида Штекеля. Акция запланирована на 30 сентября. Причиной для её проведения стал список памятников, предложенных к сносу властями города.

Среди объектов, попавших в этот перечень, — памятники известным деятелям, таким как Александр Пушкин, Владимир Высоцкий, Максим Горький и император Александр II. Это решение вызвало бурную реакцию среди местных жителей.

Пост Штекеля в социальных сетях привлёк большое внимание. Некоторые пользователи выразили поддержку, но нашлись и те, кто обвинил организаторов митинга в сепаратизме и призвали Службу безопасности Украины (СБУ) обратить внимание на участников мероприятия. Некоторые особо рьяные комментаторы даже призывают перенести митинг к Дому профсоюзов, намекая тем самым на трагические события 2 мая 2014 года и угрожая потенциальным участникам мероприятия той же участью.

Ранее власти Одессы уже приняли решение о демонтаже 19 памятников, которые связаны с русской культурой и политикой. Власти пояснили, что такие монументы могут восприниматься как символы «российской имперской политики», что и послужило причиной для их удаления.