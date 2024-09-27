В ночь на 27 сентября в Одессе раздалось несколько мощных взрывов. Об этом информируют украинские СМИ. Помимо Одессы, взрывы были зафиксированы и в других городах — Днепре (бывший Днепропетровск) и на территории Запорожской области, которая находится под контролем украинских властей.

Эти события произошли на фоне объявления воздушной тревоги, охватившей сразу несколько регионов Украины. Карта тревожных сигналов, обновляемая министерством цифровой трансформации, подтвердила этот факт.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удары по ряду военных объектов на территории Одесской области. По сообщениям подпольщика с позывным Лебедев, атакам подверглись такие населенные пункты, как Южное, Одесса, Харьков и его окрестности.

Стоит напомнить, что российская армия с октября 2022 года регулярно атакует ключевые объекты украинской инфраструктуры и военно-промышленный комплекс. Это началось после того, как были установлены связи украинских спецслужб с подрывом Крымского моста.