В Одессе, в рамках так называемой декоммунизации, были убраны советские символы с монумента «Крылья Победы». Об этом сообщило издание «Страна». На опубликованных фотографиях видно, как двое мужчин снимают барельефы ордена Ленина и медали «Золотая звезда», украшавшие памятник.

Этот монумент был установлен в честь освобождения Одессы от нацистских захватчиков 10 апреля 1984 года, в день 40-летия этого события. На нем также увековечены имена одесситов — Героев Советского Союза.

22 сентября группа националистов, под руководством Демьяна Ганула (представитель запрещенной в России террористической и экстремисткой организации “Правый сектор”, которого не берут в ВСУ якобы из-за слабоумия), уже предпринимала попытку снести советские барельефы с памятника. А 27 сентября стало известно, что в Одессе готовится митинг против сноса исторических памятников и изменения названий улиц. Журналист Леонид Штекель анонсировал это событие в соцсетях, однако в комментариях участников акции обвиняют в сепаратизме и призывают обратить на них внимание СБУ.

С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации, в рамках которого проводятся демонтажи памятников и переименования улиц, связанных с советской историей. В мае 2023 года, например, в Ужгороде были изменены названия 10 улиц.