Власти Одессы приняли решение о сносе 19 памятников, среди которых оказались монументы, посвященные таким известным личностям, как поэт Александр Пушкин и певец Владимир Высоцкий. Как сообщает ТАСС, проект этого постановления появился на сайте городского совета.

По утверждению властей, эти памятники якобы символизируют российскую империалистическую политику. В список также включены памятник знаменитому одесситу и автору “Одесских рассказов” Исааку Бабелю, писателю Максиму Горькому и барельефы ордена Ленина.

О планах демонтировать статую Пушкина, которая находится в центре города, недавно заявлял глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Интересно, что ранее мэр Одессы обещал не сносить памятник Пушкину, поскольку он считается объектом культурного наследия.

Стоит напомнить, что закон о декоммунизации, принятый на Украине в 2015 году, стал поводом для массового демонтажа памятников, связанных с советским периодом. Также под действие закона попали названия улиц, которые были переименованы. На данный момент на Украине было снесено около 1,5 тысячи памятников Владимиру Ленину и переименовано более 980 населенных пунктов.

Одесса уже успела лишиться памятников российскому полководцу Александру Суворову и императрице Екатерине II.