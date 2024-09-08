В Новой Зеландии водители автобусов угрожают прекратить работу после нападения пассажира

Водители общественного транспорта в г. Окленд настаивают на проведении профсоюзного собрания по поводу забастовки, чтобы обсудить вопросы с работодателями вопрос безопасности после того, как в субботу (7 сентября) утром один из водителей получил удар в лицо от пассажира. Источник: Radio New Zealand.

Раджниш Трехан (см. изображение ниже), работающий в автобусном депо «Роскилл», был поколочен мужчиной, отказавшимся оплачивать проезд. Ему потребовалась госпитализация для наложения швов и неотложной стоматологической помощи.

Гэри Фроггатт, президент профсоюза работников автобусов Окленда, сообщил, что члены профсоюза теперь настаивают на митинге и протестах, которые, по его словам, приведут к сбоям в работе общественного транспорта всего города.

«Я не хочу этого делать, если получится избежать, но мы не можем позволить такому продолжаться… водители автобусов обеспокоены своей дальнейшей безопасностью. На нас оказывают давление наши члены (в связи с нападением пассажира), и я думаю, что пришло время нам сделать это».

Он сообщил, что сперва они поговорят с руководителями автобусных компаний, прежде чем подтвердить организацию собрания по приостановке работы, для чего большинство членов профсоюза возьмет отгулы от рабочих смен.

Дикие пассажиры, неторопливая администрация

По словам Фроггатта, члены его профсоюза хотят, чтобы инспекторы по безопасности труда провели полное расследование обстоятельств нападения на Трехана.

Он также заявил о разочаровании реакцией компании-работодателя: Трехана отвезли обратно автобусное депо, откуда его забрала жена и лично отвезла в больницу.

«Сперва она повезла мужа в больницу Окленда, где ему наложили несколько швов на подбородок, а после им пришлось ехать в больницу Миддлмора, чтобы вылечить зуб».

Фроггатт отметил, что в последнее время насилие в отношении водителей автобусов пошло на спад, особенно после того, как большинство из них прошли курс деэскалации. Однако частота подобных инцидентов вновь начала расти, добавил он.

Лидер профсоюза водителя оклендских автобусов вновь подчеркнул необходимость установки защитных экранов в общественном транспорте.

«Мы уже некоторое время об этом говорим. И сейчас все уже дошло до стадии, когда руководители автобусных компаний и транспортной службы Окленда наконец-то обратили на это внимание».

Фроггатт сказал, что хотя новые автобусы, прибывающие в депо, будут оснащены экранами, на модернизацию более 2000 существующих автобусов потребуется некоторое время.

В транспортной компании Kinetic, которой принадлежит автобусная компания NZ Bus, подтвердили, что водитель Трехан около 10 утра в минувшую субботу сообщил в операционный центр о том, что на него напал пассажир.

«В соответствии с нашими протоколами действий в подобных ЧС наша команда немедленно уведомила полицию и службу скорой помощи, а также направила собственную группу поддержки, чтобы помочь г-ну Трехану и убедиться, что он в безопасности и о нем хорошо позаботятся», – сообщил представитель Kinetic.

«Здоровье и благополучие наших работников очень важны для нас, и мы оказываем полную поддержку полиции в расследовании».

Полиция г. Окленд расследует субботнее нападение и надеется заслушать свидетельства всех, кто видел произошедшее.