В недавно открытой окружной больнице Нижневартовска внедрены современные технологии для восстановления пациентов после инсульта. Одним из новшеств стали роботы-тренажеры, которые помогают людям вновь учиться ходить. Как рассказали представители медицинского учреждения, эти устройства передают сигналы в головной мозг пациента, помогая восстанавливать утраченные функции движения.

По словам инструктора по лечебной физкультуре Ирины Деденко, работа с роботами основывается на специальной компьютерной программе, которая контролирует процесс реабилитации. Для региона это значительный шаг вперед в развитии высокотехнологичной медицины.

“Роботы ходят за человеком, передавая импульсы в головной мозг. Вся программа у нас настраивается в компьютере. Для округа это большой шаг в будущее”, — пояснила инструктор.

Кроме того, больница оснащена передовым диагностическим оборудованием, таким как томограф. Евгений Шварцбурд, заведующий рентгенодиагностическим отделением, отметил, что современные аппараты позволяют оперативно и точно выявлять заболевания, что значительно ускоряет процесс постановки диагноза и назначения лечения.

Учреждение уже начало принимать первых пациентов. Многие из них высоко оценили комфортные условия пребывания, качественное питание и современное оборудование, которое помогает быстрее восстанавливаться.