В Новосибирске был задержан водитель автобуса маршрута №227, который 5 сентября неоднократно нарушил правила дорожного движения. Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области, нарушителем оказался гражданин Кыргызстана 1993 года рождения. Его доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.

По данным, предоставленным в местных пабликах, инцидент произошёл утром, около 8 часов, на улице Оловозаводской. Водитель пересёк сплошную линию разметки, затем выехал на встречную полосу, а после этого продолжил движение по ней до перекрёстка с улицей Тюменской. Более того, нарушитель высадил пассажиров с левого ряда и снова продолжил движение по встречной полосе, направляясь к конечной остановке.

Во время опасной поездки пассажиры были вынуждены держаться за поручни, чтобы не потерять равновесие из-за резких манёвров. Один из них не выдержал и задал водителю вопрос о том, почему он так грубо нарушает правила. На это водитель ответил, что спешит из-за важного телефонного звонка.

В результате на водителя был составлен административный протокол по статье 12.15 части 4 КоАП РФ. Ему грозит либо штраф в 5000 рублей, либо лишение водительских прав на срок до шести месяцев.

Этот случай вызвал бурное обсуждение в сети, так как действия водителя создали реальную угрозу безопасности как пассажиров автобуса, так и других участников дорожного движения.