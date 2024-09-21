Неудачная шутка в самолете привела к тому, что двое пассажиров так и не полетели на Камчатку из Новосибирска. Их сняли с рейса авиакомпании S7 Airlines, рассказал Telegram-канал «Авиаторщина».

Все началось с того, что стюардесса начала поправлять ручную кладь на верхней полке. Пассажиры бизнес-класса в ответ возмутились и в шутку добавили, что в их багаже находится бомба.

“Шутка” оказалась крайне неудачной. Она привела к тому, что оба пассажира были незамедлительно сняты с рейса и переданы сотрудникам полиции. Самолет был тщательно проверен службой безопасности, кинологами с собаками и саперами. Подозрительных предметов не обнаружили, и самолет вылетел с двухчасовым опозданием.