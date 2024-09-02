В субботу у берегов Норвегии было обнаружено тело кита-белухи по имени Хвалдимир, который в прошлом вызывал подозрения в шпионаже в пользу России из-за странной сбруи на своем теле. Об этом сообщила норвежская некоммерческая организация Marine Mind, занимающаяся защитой животных.

«С глубокой грустью сообщаем о смерти Хвалдимира», — говорится в заявлении организации.

Организация получила сигнал от местного жителя, который заметил что-то необычное в воде. Прибыв на место, волонтеры обнаружили тело белухи, которую они знали и старались оберегать. Теперь зоозащитники планируют провести вскрытие, чтобы установить точную причину смерти животного.

Хвальдимир был известен своей необычной близостью к людям и непривычным поведением для диких китов. В отличие от своих сородичей, он предпочитал обитать в оживленных водах и не боялся контакта с людьми. Весной 2019 года норвежские рыбаки впервые заметили этого кита и обратили внимание на сбрую, которую он носил. На одном из ремней был логотип компании из Санкт-Петербурга, что дало повод для предположений о том, что кит мог быть использован в российских военных целях. Его даже назвали «Хвалдимиром», объединив норвежское слово «Hval», означающее «кит», и имя российского президента.

В мае 2023 года Норвежское управление рыболовства рекомендовало местным жителям избегать контактов с этим «российским китом-шпионом», чтобы минимизировать возможные риски и сохранить спокойствие среди населения.

Смерть Хвалдимира вызвала печаль среди тех, кто следил за его историей. Этот кит стал символом не только возможных международных интриг, но и того, как природа иногда пересекается с миром людей самыми неожиданными способами. Теперь остается ждать результатов вскрытия, чтобы окончательно понять, что привело к гибели этого необычного животного.