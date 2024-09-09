В Нидерландах 33-летний мужчина получил тюремный срок после того, как устроил необычную и пугающую акцию в попытке восстановить отношения с бывшей партнершей. После разрыва, который он не смог принять, мужчина решил попасть в дом женщины крайне необычным способом.

18 мая 2024 года он организовал доставку крупной коробки на адрес своей бывшей девушки в городе Херенвен. Сам же он залез в эту коробку, и ничего не подозревающий курьер доставил её к дому женщины. Когда посылка прибыла, мужчина неожиданно выскочил из неё, держа в руках пистолет. Он забрал ключи от дома и скрылся. Испуганная женщина сразу установила камеру наблюдения, которая зафиксировала три случая незаконного проникновения мужчины в её жилище.

В ходе одного из этих визитов мужчина установил GPS-трекер за плитой, чтобы следить за передвижениями женщины. Она, заметив это, обратилась в полицию. Несмотря на то, что оружие, которым мужчина угрожал своей бывшей партнерше, найдено не было, его признали виновным в незаконном проникновении и преследовании. Дополнительно выяснилось, что мужчина заваливал женщину электронными письмами и создал фальшивый аккаунт в социальной сети от её имени.

На судебном заседании мужчина утверждал, что всё это делал якобы для того, чтобы забрать свои вещи, и что женщина якобы разрешила ему войти в дом. Однако судья не поверил его словам. Итогом стало четырёхмесячное тюремное заключение и запрет на приближение к пострадавшей на срок в три года.