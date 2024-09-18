В столице задержаны восемь мужчин, пытавшиеся силой ворваться в офис Wildberries. Инцидент произошел 17 сентября, как сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источников, мужчины приехали к зданию на Романовом переулке и устроили беспорядки. Их целью было выяснение отношений, связанных с помещениями компании. Наиболее агрессивные участники конфликта были задержаны и доставлены в полицию.

Ранее стало известно, что группа этих лиц вновь прибыла к офису и устроила стрельбу, что привело к эвакуации сотрудников компании. На месте продолжают работать правоохранительные органы, выясняя все детали произошедшего.

Представители компании заявили, что инцидент был связан с попыткой незаконного проникновения в офис Владислава Бакальчука и его охраны.