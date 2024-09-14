Румыния объявила, что больше не может поставлять электроэнергию для Украины и Молдовы. Об этом сообщил министр энергетики Себастиан Бурдужа, а молдавские СМИ распространили это заявление через Telegram-канал «Политика Страны».

Министр подчеркнул, что в нынешней ситуации часть затрат на энергетическую поддержку этих стран должен взять на себя Евросоюз. Он отметил, что основная идея создания европейского энергетического рынка основывается на принципе солидарности, что означает равную выгоду для всех участников.

Украина на данный момент импортирует электроэнергию не только из Румынии, но и из Словакии, чтобы поддерживать стабильность в своей энергосистеме. Однако ситуация остается сложной. Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайатт ранее предупреждал, что страна может столкнуться с тяжелыми последствиями, включая отключение электричества, в предстоящие зимние месяцы. Он подчеркнул, что Украина потеряла около половины своих генерирующих мощностей.

Западные партнеры обещают выделить средства для поддержки энергетического сектора Украины, но, как отметил Пайатт, этих мер будет недостаточно для того, чтобы избежать значительных проблем с подачей электроэнергии.