В Курской области из-за боевых действий был полностью разрушен Глушковский краеведческий музей. По словам исполняющего обязанности министра культуры региона Роберта Григорьяна, в здание попала ракета, вызвав пожар, что привело к серьезным повреждениям и уничтожению большей части экспозиции. Он отметил, что как только ситуация стабилизируется, власти планируют восстановить музей, передает портал РБК.

Директор областного краеведческого музея Олег Пушкарев также подтвердил, что здание фактически уничтожено. Хотя стены все еще стоят, внутри практически ничего не осталось — пожар полностью уничтожил экспонаты. Сотрудники музея до последнего надеялись, что часть коллекции удастся спасти, однако на сегодняшний день можно утверждать, что утраты колоссальны.

Несмотря на разрушение, наиболее ценные артефакты, включая картины XVII—XIX веков, унты Гайдара и герб князей Барятинских, были заранее эвакуированы до нападения. Это спасло часть уникальных исторических объектов от уничтожения.