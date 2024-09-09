Житель Курской области Сергей Лукьянчиков чудом избежал гибели дважды за один день во время эвакуации из приграничной зоны. Вместе с женой он покидал своё село Белица, расположенное всего в 25 километрах от государственной границы, когда их автомобиль стал целью украинских беспилотников-камикадзе.

Сергей рассказал, что они с супругой ехали по трассе в сторону Курска, когда заметили приближающийся вражеский дрон.

«Мы с женой выезжали из села, как вдруг прямо на нас направился беспилотник. Жена сидела рядом, и в последний момент мы выскочили из машины», — цитирует рассказ Сергея Telegram-канал Shot.

Супругам удалось спастись благодаря случайному водителю, который проезжал мимо. Он подобрал их и отвёз на безопасное расстояние.

Однако на этом атака не закончилась. Уже через несколько минут ещё один беспилотник нанёс повторный удар по их брошенному автомобилю. Сергей вспоминает, как в машине произошёл взрыв, и авто буквально разлетелось на части у него на глазах.

Несмотря на ранения, в том числе травму ноги и минно-взрывную контузию, Сергей и его жена смогли вовремя покинуть опасную зону. Сейчас он проходит лечение в больнице, а врачи работают над восстановлением его здоровья, отмечая последствия контузии, повлиявшие на его речь.