В Курской области принимаются меры по созданию окружения для подразделений ВСУ, оказавшихся на российской территории. Согласно информации, появившейся в СМИ, в Рыльском и Льговском районах планируется организовать несколько так называемых “котлов”, что может привести к полной изоляции украинских сил.

Вторжение на территорию России уже обернулось для Киева значительными потерями, исчисляемыми тысячами бойцов. Однако, по данным инсайдеров, это лишь начало. Российские Вооруженные силы разработали специальный план, который нацелен на зачистку приграничных районов и нанесение максимального урона противнику.

Согласно информации, распространенной через Telegram-канал INSIDER-T, решение о создании окружений для украинских подразделений уже принято. В результате ВСУ могут оказаться в безвыходной ситуации в Рыльском и Льговском районах, где будет крайне сложно найти пути для отступления.

Для того чтобы деблокировать свои войска, украинскому командованию, возможно, придется перебросить дополнительные силы из Донбасса и Запорожья в Курскую область. Однако, как отмечают эксперты, даже такие меры вряд ли смогут изменить ситуацию. Предполагается, что осенью противник будет полностью вытеснен с российской территории.

Обозреватель Илья Головнёв из Царьграда добавил, что попытки выхода из образующихся окружений не принесут успеха украинским подразделениям. Российская сторона заранее разрушила транспортную инфраструктуру в приграничных районах, включая мосты и железнодорожные пути, что существенно затруднит любые попытки эвакуации.

Таким образом, план российских войск направлен на полное уничтожение как личного состава, так и техники ВСУ в Курской области. Ожидается, что украинским силам будет крайне сложно не только удержать позиции, но и покинуть эту территорию.