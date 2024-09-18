Сразу несколько взрывов зафиксировано в городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины. Об этом сообщило издание “Общественное”.

Это уже повторная атака, рано утром украинские СМИ уже сообщали о взрыве в областном центре.

Как свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения, в Кировоградской области объявлена воздушная тревога.

Ранее также стало известно о взрывах в Полтавской и Киевской областях. В ночь на 18 сентября воздушная тревога объявлялась в Одессе, Николаеве и других городах.

ВС РФ регулярно атакуют военные объекты на Украине, а также промышленную и энергетическую инфраструктуру, используемую для нужд армии. Для этой цели используются как крылатые, так и баллистические ракеты, дроны-камикадзе “Герань” и “Гарпия”.