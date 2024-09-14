Ночью в Железногорске Красноярского края произошел дорожный инцидент со смертельным исходом. Легковой автомобиль выехал на рельсы, игнорируя знаки семафора и оказался под поездом.

На видеозаписи, опубликованной в Сети, запечатлен момент дорожно-транспортного происшествия. Водитель не обращает внимание на запрещающий сигнал и выезжает на пути. Практически мгновенно легковой автомобиль сносит мчащийся на полном ходу поезд.

Отмечается, что водитель авто погиб мгновенно на месте аварии.

В настоящий момент проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства трагичного происшествия, которого могло и не случиться, если бы водитель соблюдал элементарные правила дорожного движения в части пересечения железнодорожных путей.