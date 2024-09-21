Оперативный штаб Краснодарского края предупреждает: в социальных сетях распространяются ложные сообщения от имени главы Тихорецка Евгения Голуба. В них содержится сфабрикованная просьба о финансовой помощи от бизнеса после недавней атаки беспилотников на Тихорецкий район.

“В данный момент от моего имени в соцсетях появляются обращения с просьбой о выделении денежных средств на защиту стратегически важных объектов. Это обман! заявил Евгений Голуб. Призываю всех сохранять бдительность и осторожность, не переводите деньги незнакомым лицам”.

Минувшей ночью Тихорецкий район подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Дроны были нейтрализованы, однако после падения одного из них вспыхнул пожар, сопровождавшийся детонацией взрывоопасных предметов.

Из ближайшего к месту происшествия поселка было эвакуировано 1200 жителей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что никто из местных жителей не пострадал.