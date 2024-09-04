Российский удар по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве привел к серьезным последствиям для украинской армии. Об этом сообщил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, который оценил произошедшее как катастрофу. Как отмечает специалист, в данном центре готовили узкопрофильных специалистов по радиоэлектронной борьбе (РЭБ), которые играют важную роль в военных операциях. По словам Снегирева, такие военные “на вес золота”, и их потеря является тяжелым ударом для армии Украины.

Эксперт также обратил внимание на то, что украинская сторона повторяет одни и те же ошибки. Удар российских войск пришелся на момент построения личного состава, что напоминает инцидент, произошедший год назад, когда аналогичным образом была поражена 128-я отдельная горно-штурмовая бригада.

4 сентября Министерство обороны России сообщило о нанесении удара по 179-му учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. В этом центре проходили обучение связисты и специалисты радиоэлектронной борьбы, которые участвовали в украинских военных операциях.