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Начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко сообщил о более 200 случаях поджога автомобилей, принадлежащих военным, зарегистрированных в Киеве и по всей Украине. Примерно четверть этих преступлений совершены несовершеннолетними.

По данным правоохранителей, поджигатели получают за свои действия от 600 до нескольких тысяч долларов за каждый автомобиль.

В связи с этим, полиция рекомендует военнослужащим ВСУ и Нацгвардии избегать нанесения на свои машины любых знаков, которые могут идентифицировать их как принадлежащие военным.

Шумейко также добавил, что автомобили лучше оставлять на охраняемых стоянках, закрытых парковках или в гаражах, чтобы минимизировать риск поджогов.