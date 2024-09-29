Обострение ситуации на Ближнем Востоке вызвало резкое сокращение числа иностранных туристов в Израиле. Министерство туризма страны сообщило, что с начала военной операции в секторе Газа страну посетили около 853 тысяч человек из-за рубежа. Этот показатель значительно ниже, чем ожидалось до начала конфликта.

Основную часть иностранных гостей составили туристы из США, за ними следуют путешественники из Франции, Великобритании, России и Филиппин. Большинство из них (44%) приезжали в Израиль, чтобы навестить друзей и родственников, 28% указали в качестве цели визита классический туризм, а 13% — деловые поездки. Примечательно, что почти три четверти (73%) туристов уже бывали в Израиле ранее.

До начала боевых действий в секторе Газа в октябре 2023 года израильская туристическая отрасль демонстрировала устойчивый рост, восстанавливаясь после пандемии. Ожидалось, что 2023 год может стать рекордным по числу туристов, превзойдя показатели допандемийного 2019 года, когда страну посетило около 4,5 миллиона гостей. Однако военный конфликт нарушил эти планы, и в итоге количество туристов в 2023 году составило 3 миллиона.

Министерство туризма Израиля признало, что кризис, вызванный войной, сильно ударил по отрасли. Убытки от сокращения въездного туризма оцениваются в 18,7 миллиарда шекелей (около 5 миллиардов долларов), а внутренний туризм потерял около 756 миллионов шекелей (204 миллиона долларов). Особо пострадал север страны, где из-за постоянных обстрелов с ливанской стороны закрылись многие гостиницы и туристические предприятия.

Министр туризма Хаим Кац отметил, что, несмотря на сложные условия, государство продолжает работать над поддержанием инфраструктуры, необходимой для восстановления туристической отрасли после завершения военных действий. Он подчеркнул, что министерство предпринимает активные меры для стимулирования туризма даже в период конфликта.

По прогнозам министерства, к концу 2024 года Израиль примет около одного миллиона иностранных туристов, что всё ещё значительно ниже допандемийных показателей, но свидетельствует о медленном восстановлении отрасли.