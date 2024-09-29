В порту Измаила, Одесская область, произошли взрывы, которые затронули два грузовых терминала и судоремонтное предприятие. Как сообщил Сергей Лебедев, представитель пророссийского сопротивления в Николаеве, инцидент был связан с ударами беспилотников, которые поразили объекты во втором и третьем грузовых районах порта.

Согласно предварительным данным, сильный взрыв произошел также на территории судоремонтного завода, который ранее был известен как завод № 999. По словам Лебедева, звуки детонации были отчетливо слышны на месте происшествия.

ВС РФ атакуют Измаил дронами-камикадзе “Герань” уже несколько ночей подряд. Ранее тот же Лебедев рассказал, что в отражении ударов в ночь на 27 сентября принимали участие силы ПВО Румынии и натовские истребители.