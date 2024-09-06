В Харькове 6 сентября зафиксирован мощный взрыв. По информации портала “Страна.ua”, воздушная тревога была объявлена уже после атаки, жителям настоятельно порекомендовали уйти в безопасные места и оставаться там до отбоя. Данные о воздушной тревоге подтверждаются и информацией онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Утром 6 сентября также поступили сообщения о взрывах в Киевской области, где были слышны предупредительные сигналы. Эти события происходят на фоне недавнего взрыва, который произошел днем ранее в Киеве, в Дарницком районе. Примечательно, что тогда воздушная тревога не была объявлена, несмотря на громкую детонацию, которую слышали местные жители.

Ситуация остается напряженной, мы внимательно следим за происходящим и обязательно сообщим о каких-либо подробностях взрывов.